A égua Xica da Gabiroba, do Haras Gabiroba, foi consagrada campeã na 36ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte.

Segundo Nelson Joanes Gomes, criador de cavalos da raça mangalarga marchador, o título reservada campeã nacional de marcha, na categoria égua, é o primeiro título nacional do haras, “fruto de muito trabalho, investimento em genética de ponta e profissionalismo da equipe que treina a tropa”.

A égua Xica, que disputou o título com outras 29 éguas de diversos estados do país, tem quatro anos e meio de idade e vale, aproximadamente, R$ 1 milhão. Ainda segundo o criador, a égua campeã continuará participando das competições estaduais e nacionais.

Há mais de 30 anos criando cavalos da raça, atualmente, o Haras Gabiroba conta com mais de 100 marchadores de ponta e centenas de títulos estaduais. “E o principal detalhe disso são as ações simples que fazemos com os animais no dia a dia. Temos a rotina de fazer as provas funcionais em casa”, concluiu Nelson Gomes.

Evento

A maior exposição de equinos de uma mesma raça da América Latina, segundo os organizadores, reúne cerca de 1,6 mil animais da raça mangalarga marchador, de todo o país, até o próximo dia 29/7. O evento é aberto ao público e, além dos campeonatos, oferece diversas atrações culturais, recreativas e gastronômicas.