“A Prefeitura de João Monlevade quer ouvir você!” começa na segunda

Por determinação da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), a partir da próxima segunda-feira (15), 25 pesquisadores estarão em pontos estratégicos e nas ruas de João Monlevade. Os trabalhos de coleta de dados, sob o lema “A Prefeitura de João Monlevade quer ouvir você!”,serão desenvolvidos de 15 a 20 deste mês, em pontos específicos e através de visitas domiciliares.

Segundo a prefeita, a pesquisa é a primeira etapa para a elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2018/2021. A chefe do Executivo pediu aos monlevadenses que estejam recebendo os pesquisadores, e que cada pessoa esteja manifestando o seu desejo no sentido do que cada um deseja em termos de melhorias para o seu bairro e para a cidade.

Na segunda etapa, a coleta de dados será tabulada (sendo feitos apuração e cruzamentos dos dados coletados nas amostras) e será feito um relatório voltado para as regiões pesquisadas.

Já na terceira fase, acontecerá uma audiência pública, quando serão apresentados todos os detalhes dos trabalhos realizados. E a última fase será a elaboração do projeto de lei, que será enviado à Câmara Municipal, para apreciação e votação dos vereadores.

A elaboração do PPA acontece com as participações em conjunto das Secretarias de Planejamento, Fazenda, Jurídico e Assessoria de Comunicação. Os moradores irão poder opinar sobre quais os serviços ou obras mais importantes para os seus bairros e para a cidade. Também poderão indicar o que gostariam que seja feito primeiro no município, como: implantação dos ônibus da Saúde; construção de mais creches, quadras esportivas e novo canil municipal; pavimentação de ruas; implantação de câmeras de segurança; criação do Centro de Atendimento às pessoas com necessidades especiais e criação de ciclovias e pistas de caminhada.Os trabalhos, em todas as suas etapas, deverão estar concluídos até o dia 10 de junho deste ano.