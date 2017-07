Acidente envolvendo ônibus deixa pelo menos seis mortos em Teófilo Otoni

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram e várias pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus na BR-418, por volta das 16h30 desta quinta-feira (20) próximo a Pedro Versiane, um distrito de Teófilo Otoni.

O ônibus da viação Itapemirim seguia de Nanuque (MG) com destino a São Paulo, quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

Equipes do Samu e do Corpo Bombeiros foram ao local e encaminharam os feridos para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni.

Na unidade de saúde, três mulheres, em estado grave, deram entrada no início da noite. As pacientes foram encaminhadas para o bloco cirúrgico.

Equipe da Perícia Técnica da Polícia Civil de Teófilo Otoni foi acionada e após colher informações que possam apontar as causas do acidente, liberou os corpos que foram levados para o IML da mesma cidade.