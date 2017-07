Acidente na Estrada do Forninho deixa ao menos três feridos

Uma batida frontal envolvendo dois veículos de passeio registrado na manhã desta terça-feira, 25, no km 15 da rodovia LMG-779, estrada que liga João Monlevade à Itabira, deixou pelo menos três pessoas feridas.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram ao local e encaminharam os feridos aos hospitais de Itabira e João MOnlevade.

O motorista de 33 anos, que conduzia um dos veículos envolvidos, contou aos militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que no momento do acidente seguia com seu GM Zafira com placa de Nova Friburgo (RJ), sentido a cidade de João Monlevade, que em sua frente seguia outro veículo, que freou repentinamente fazendo com que ele freasse bruscamente. Seu veículo acabou derrapando na pista fazendo com que perdesse o controle da direção, invadindo a contramão e colidindo de frente contra uma caminhonete Ford Ranger cor preta, placa de João Monlevade, que seguia sentido Itabira. Ele teve pequenas escoriações recusou atendimento médico.

Na caminhonete a condutora foi socorrida pelos Militares do Corpo de Bombeiro em uma ambulância de resgate ao Hospital Margarida em João Monlevade, com luxação no braço e dores pelo corpo. As outras duas ocupantes da caminhonete, de 31 e 27 anos, sentiam dores no tórax e na cabeça devido à colisão, e foram levadas ao pronto-socorro Municipal de Itabira pelo SAMU.