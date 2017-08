Advogados de João Monlevade realizam no próximo dia 17 atendimento gratuito à população na Praça do Povo

Tweet no Twitter

A 75ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em João Monlevade realiza, no dia 17 de agosto, de 08 às 11 horas, o projeto “OAB vai à Praça”. O evento acontece na Praça do Povo, na área central da cidade.

O projeto trata-se de prestação de serviço social gratuito em que a Instituição disponibiliza para o cidadão atendimento de grandes especialistas, em diversas áreas do direito.

O objetivo é tirar dúvidas da população nas áreas de direito cível, família, consumidor, previdenciário, tributário, do trabalho e penal.

Segundo a OAB/Monlevade, o evento destaca o papel social da entidade que prima pelo princípio de defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social, conforme o Art. 44, I, da Lei 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB.