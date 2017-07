Agentes de saúde de Catas Altas participam do Ciclo Saúde

Agentes de saúde de Catas Altas participaram, no último dia 19 de julho, do encerramento do projeto Ciclo Saúde, promovido pela Vale, em parceria com o Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) e a Prefeitura.

O projeto tem como objetivo o fortalecimento da Atenção Básica na cidade e em outros 26 municípios dos estados do Pará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo, através da adoção de diversas estratégias e metodologias voltadas à promoção da saúde e o aperfeiçoamento das condições de trabalho técnico e materiais da equipe de estratégia de Saúde da Família.

Durante o encontro de encerramento, os profissionais de saúde tiveram a oportunidade de apresentar as práticas adotadas e os resultados obtidos durante o processo.

Uma das ações mais destacadas foi a doação de tablets para serem usados pelos agentes de saúde na Atenção Primária. A iniciativa pioneira trouxe resultados positivos para o setor na cidade, garantindo maior agilidade e segurança na coleta e transferências dos dados registrados durante as visitas domiciliares.

Mas, além do tablet, o Ciclo Saúde instrumentalizou a atenção básica de Catas Altas com um total de 85 equipamentos e materiais, como mesas clínicas, foco de luz, nebulizadores e outros, que serviram para melhorar o diagnóstico e as condições de trabalhos. Ainda como parte do projeto, 42 profissionais da saúde foram capacitados em encontros e oficinas.

Estiveram presente no evento de encerramento, o prefeito José Alves Parreira, o vice Fernando Rodrigues Guimarães, a secretária de saúde Maria Tereza Pereira Hosken, além de representantes da Vale (Wagner Fernandes), da Fundação Vale (Alice Natalizi) e do Cedaps.