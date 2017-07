Alunos produzem enciclopédia com a história do Vinho em Catas Altas

Sessenta e seis alunos do quarto ano da escola Municipal Agnes Pereira Machado produziram, recentemente, o livro “Vinho – Cultura e tradição Catas-altense”. O trabalho faz parte do projeto Pequena Enciclopédia – história do vinho de Catas Altas”, desenvolvido no primeiro semestre do ano letivo.

O projeto teve como objetivo resgatar a história do vinho a cidade, conhecendo um pouco sobre os produtores locais, o modo de fabricação da bebida e algumas pessoas que são idealizadoras da primeira Festa do Vinho no município.

A enciclopédia foi apresentada pelos alunos, durante um seminário realizado no dia 13 de julho com participação de pais, autoridades e membros da comunidade. Na ocasião, os alunos puderam contar um pouco sobre o trabalho e o que descobriram ao resgatar a história da produção de vinhos, que está entre os bens imateriais de Catas Altas.

Ao longo do projeto, eles tiveram a oportunidade de desenvolver atividades que envolveram leitura e escrita, desenhos de observação, entrevistas e comunicação oral.

Memórias – além da Enciclopédia, outro trabalho desenvolvido na rede municipal, mas desta vez na escola João XXIII no Morro D’Água Quente, é o Memorias. Neste, os estudantes resgataram as memórias de patrimônio culturais do distrito, como a capela e o Chafariz, e de alguns moradores, como o Senhor Deca e o Senhor Raul.

Neste primeiro semestre, as escolas municipais ainda desenvolveram diversos outros projetos, envolvendo parlendas, atividades de advinha e memórias.