ArcelorMittal estimula educação científica nas escolas

A ArcelorMittal oficializou nesta segunda-feira, 10, convênio com a Prefeitura Municipal de João Monlevade e a Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento do programa ArcelorMittal Ciências. A assinatura do convênio foi realizada no Auditório da Prefeitura de João Monlevade e contou com a presença de autoridades e profissionais da rede municipal de ensino.

O ArcelorMittal Ciências visa contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem de ciências por meio de ações junto a professores e alunos de escolas públicas. Para os alunos, pretende-se estimular o interesse pela área científica. Já para os professores, a contribuição será na linha da formação e no auxílio ao desenvolvimento de aulas com recursos diferenciados e experimentos científicos. Três ações estão previstas para o ano em João Monlevade. A primeira delas foi realizada nesta segunda-feira na área externa da prefeitura. Um telescópio ficou à disposição de alunos da rede municipal para observação astronômica.

A segunda ação prevista é um curso de formação de professores do ensino fundamental da rede pública com foco na potencialização do uso de experimentos científicos em sala de aula. Em um terceiro momento, está prevista a vinda a Monlevade de um caminhão de ciências itinerante, que ficará em algum espaço público aberto à comunidade.