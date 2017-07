ArcelorMittal Monlevade atua na prevenção e combate a incêndios florestais

A ArcelorMittal Monlevade reforçou ações de prevenção e combate a incêndios florestais nas áreas do entorno da usina, assim como tem feito em anos anteriores. Entre os meses de julho e outubro, período em que o clima é mais seco e a tendência ao surgimento de queimadas é maior, a empresa mantém estruturada uma Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, em parceria com ArcelorMittal BioFlorestas.

A atuação da Brigada será no perímetro que abrange a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma área de preservação permanente com 518 hectares sob responsabilidade da ArcelorMittal Monlevade, e áreas de mata pertencentes à empresa próximas a perímetros urbanos.

Para que o combate às queimadas seja efetivo, a colaboração da comunidade também é fundamental para que os incêndios florestais, quando iniciados, sejam rapidamente controlados e não provoquem danos graves à flora, fauna e, até mesmo, aos moradores de locais próximos às áreas de floresta. Ao menor sinal de incêndio florestal em áreas próxima à usina, as pessoas devem entrar em contato com a Brigada pelo telefone 3859-1444.