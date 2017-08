Armado com um cabo de machado, homem invade e rouba mercearia em Alvinópolis

Um homem armado com um pedaço de madeira invadiu uma mercearia que fica Praça João Cota de Oliveira, na área central da cidade de Alvinópolis e destruiu prateleiras e as tampas de dois congeladores, antes de roubar o dinheiro do caixa do estabelecimento. O crime foi registado na manhã de ontem (2).

Quando a Polícia Militar chegou ao local, testemunhas e as vítimas contaram que antes de deixar o local o autor rasgou parte do dinheiro roubado e jogou sobre a calçada.

Uma funcionária do comércio contou que estava de serviço no caixa registrador da mercearia, quando viu o autor de 23 anos, entrando do local com um pedaço de madeira e desferiu um golpe na tampa de vidro do freezer de sorvetes, que foi quebrada. Em seguida dirigiu-se até um refrigerador próximo ao caixa e, com o mesmo objeto de madeira, quebrou a porta da geladeira e ainda, derrubou no chão um expositor de brinquedos e outro de petiscos, momento em que o proprietário do estabelecimento chegou e tentou segurar o homem, mas acabou sendo agredido com o objeto de madeira na cabeça, fazendo com que perdesse parte dos sentidos.

Na fuga o autor ainda teria roubado alguns maços de cigarros.

Militares foram até a residência do autor onde ele foi encontrado e preso em flagrante. Ele entregou aos policiais um cabo de machado, que foi utilizado na ação e 14 maços de cigarros que ele havia roubado.