Audácia: cilindro de oxigênio é furtado de posto de saúde

Um cilindro de oxigênio foi furtado do posto de saúde do bairro Novo Cruzeiro, em João Monlevade. Funcionários da unidade chamaram a polícia no local depois que chegaram para trabalhar na última segunda-feira (17), após feriado da Semana Santa, e deram falta do equipamento.

No Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar consta que ao chegarem ao posto os funcionários depararam com um cilindro fora do lugar e deram por falta de outro. Para acessar o lugar onde os equipamentos estavam armazenados, pessoas não identificadas arrombaram o cadeado que fecha a porta de um cômodo onde fica um compressor de ar – que não foi levado. Os vândalos também cortaram as mangueiras que ligam os cilindros de oxigênio. Nenhum suspeito foi apontado.

Questionada, a Prefeitura não informou o valor do prejuízo e nem se irá aumentar a segurança na unidade de saúde.