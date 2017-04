Bandidos furam blitz e durante a fuga trocam tiros com a Polícia Militar

Bandidos em um veículo furtado trocaram tiros com militares de João Monlevade após furarem uma blitz, que era realizada na Avenida Wilson Alvarenga no Bairro Belmonte, por volta das 23h20 de sábado (4).

Durante a operação o condutor de um veículo Fiat/Mille furou o cerco policial e evadiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, passando ainda pelo pátio do posto de combustíveis Ale.

Ainda durante a perseguição um dos ocupantes do carro em fuga efetuou cerca de três disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram atirando oito vezes contra os autores que abandonaram o veículo na Rua São João Del Rey e embrenharam em meio a um matagal. Segundo a polícia ninguém foi atingido pelos disparos.

Foi solicitado apoio de outras e a região foi cercada. Durante varredura nas imediações um menor de 15 anos acabou sendo apreendido. Ele contou que havia pegado carona com um homem identificado apenas como “José Carlos”. Em consulta ao sistema foi constatado que o veículo havia sido furtado em data anterior.

O menor teria informado ainda que quem atirava contra a equipe policial era o homem que estava com ele e que durante o tiroteio se abaixou para não ser atingido. Ele não soube informar o tipo da arma utilizada pelo autor e nem a quantidade de disparos efetuados. Sobre as características do homem, o menor disse apenas que era negro com cerca de 1,80 de altura e usava uma camisa branca.

Pouco depois um homem procurou a Polícia Militar informando que um indivíduo com as mesmas características do autor que fugiu teria sacado uma arma de fogo e o agredido com uma “coronhada” na cabeça e um tapa no rosto, ordenando que ficasse calado até que a polícia fosse embora. Disse ainda que o agressor teria fugido por um beco e que devido ao susto, somente conseguiu comunicar o fato cerca de trinta minutos depois.

Durante a fuga o menor pulou de um barranco com cerca de 4 metros de altura e se queixava de dores na cabeça e no braço esquerdo, além de escoriações pelo corpo e por isso foi levado ao Hospital Margarida.

Ele recebeu voz de apreensão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia. O veículo foi removido ao pátio do Detran.