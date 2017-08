Bandidos rendem família, atiram e fogem com dinheiro

Em mais um assalto a propriedade rural, dois homens renderam uma família dentro da casa deles, atiraram no pé de uma das vítimas e fugiram com dinheiro. A ação criminosa aconteceu no povoado de Rio Abaixo, na cidade de Alvinópolis, por volta das 18h de ontem (31).

O filho do casal estava no pasto perto da casa quando ouviu a sua mãe gritar por socorro. Rapidamente ele foi ver o que havia acontecido e deparou com bandidos dentro da casa. Um dos marginais aplicou um golpe no pescoço do pai dele. Ao tentar livrar o idoso do ataque, o homem foi baleado no pé.

Os bandidos trancaram as três vítimas dentro do banheiro da residência e reviraram toda casa a procura de dinheiro e objetos de valor. Eles roubaram um celular e R$ 1.580,00. As vítimas ouviram a dupla fugindo em uma moto. O veículo estava estacionado perto do rio existente no local. A hipótese é que eles tenham escapado em direção a Catas Altas ou Santa Bárbara, já que são as cidades mais próximas que a estrada dá acesso. O homem baleado no pé foi socorrido ao hospital de Alvinópolis.