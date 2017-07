Bandidos roubam malote com R$ 24 mil. Crime foi na porta do banco

Uma mulher de 22 anos foi vítima de um assalto, por volta das 12h desta segunda-feira, (24), na porta da agência do banco Bradesco, centro de Itabira. Segundo a polícia, a jovem Niara Cristiane Moraes Pinto estava levando para o banco um malote que pertence ao posto de combustíveis onde trabalha. Dentro do pacote havia R$ 24 mil.

A vítima relatou para os militares que foi surpreendida por um dos bandidos na porta do banco.O autor se aproximou com uma arma de fogo em punho, encostou o bico do revólver em sua barriga e anunciou o assalto roubando o malote com o dinheiro e cinco folhas de cheques. Após o crime, o bandido fugiu na garupa de uma motocicleta que saiu em alta velocidade.

Os militares do Serviço de Inteligência que estão investigando o caso junto com a Polícia Civil.. Os policiais também estão verificando a existência de câmeras de segurança nas imediações onde ocorreu o crime na tentativa de identificar e prender os autores.