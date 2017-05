Bar é assaltado na Vargem Linda, em São Domingos do Prata

Tweet no Twitter

Por volta das 22h50 desse domingo (14), a Polícia Militar de São Domingos do Prata registrou um roubo a mão armada em um bar que fica na localidade de Vargem Linda, Distrito da cidade.

Para a polícia a vítima de 59 anos contou que estava fechando o estabelecimento quando chegou um homem e fez o pedido de uma dose de bebida. Enquanto era atendido sacou uma arma de fogo aparentando ser um revólver calibre 38, e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse todo o dinheiro do caixa.

De posse do dinheiro, cerca de R$190,00, o autor deixou rapidamente o local e fugiu na garupa de uma moto de um comparsa que dava cobertura na ação. A comerciante não soube informar as características do veículo utilizado na fuga, apenas que um deles usava uma camisa de time de futebol e o outro era de cor clara.

Foi realizado intenso rastreamento pela região mas nenhum suspeito foi localizado.

Segundo a polícia, nesta segunda-feira (15), vai tentar identificar os autores através de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos que podem ter registrado a passagem deles pela rua, que no momento do crime estavam fechados.