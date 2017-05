Brigadeirão

INGREDIENTES

1 lata de Leite MOÇA®

1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

1 xícara (chá) de NESCAU® 2.0

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

3 ovos

manteiga para untar

meia xícara (chá) de chocolate granulado para decorar

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, bata o Leite MOÇA com o Creme de Leite NESTLÉ, o NESCAU, o açúcar, a manteiga e os ovos até que esteja homogêneo. Despeje em uma fôrma com furo central (19 cm de diâmetro) untada com manteiga. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180°C), em banho-maria, até ficar firme (cerca de 1 hora e meia). Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o chocolate granulado. Leve à geladeira por cerca de 6 horas e sirva.