Câmara aprova projeto e unidades de saúde vão divulgar lista de medicamentos disponíveis

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os vereadores aprovaram por unanimidade na reunião ordinária de quinta-feira (13), o projeto de lei (008/2017) do vereador Paulo Henrique da Rocha (PDT), que obriga as unidades de saúde da cidade a divulgarem em local acessível a lista de medicamentos disponíveis para os usuários da rede pública.

De acordo com o vereador, a medida tem a finalidade de garantir ao usuário o direito básico que é a informação. “É direito dos usuários saberem quais medicamentos têm na farmácia, é importante para eles e fundamental o poder passar isso para o cidadão. Tenho a certeza de que essa via de mão dupla será bom para ambas as partes”, defendeu.

Pelo projeto,todas a unidades deverão ainda atualizar a listagem toda vez que ocorrer alteração de medicamentos disponíveis e, segundo Paulo Henrique, os nomes do remédios deverão ser legíveis e a lista afixada em local visível e de fácil acesso.

“Com esta medida esperamos que a pessoa que esteja à procura do medicamento consiga a informação mais exata. É bom ressaltar que a Prefeitura tem um prazo de 45 dias para regulamentar esse projeto que vai ao encontro de uma necessidade da nossa comunidade”, enfatizou.