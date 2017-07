Câmara de Barão poderá usar projeto semelhante ao de Santa Bárbara que regulamentou o uso de diárias

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Juarez Camilo (PSDB), recebeu em seu gabinete o presidente da Câmara de Barão de Cocais, Leonei Pires (PV) e o Assessor Jurídico Leandro Fontana. Atendendo a um pedido do colega da cidade vizinha, Juarez entregou para eles uma cópia do projeto de lei 013/2017 aprovado pela Câmara de Santa Bárbara na última semana,que dispõe sobre viagens oficiais e concessão de diárias aos vereadores e servidores.Pelo projeto, agora servidores e vereadores de Santa Bárbara terão que comprovar os gastos com apresentação de notas fiscais e ainda fazer um relatório detalhado, justificando a necessidade, no prazo de cinco dias para o recebimento do valor das diárias.

De acordo com Juarez Camilo, entregar uma cópia deste projeto para a Câmara de Barão de Cocais é uma honra,pois mostra que o Legislativo Santa-barbarense está servindo de bom exemplo. “Sabemos do compromisso e zelo que Leonei [Pires] vem tendo em conduzir o Legislativo de Barão e entregar este projeto para servir de modelo para eles é um privilegio porque mostra que estamos no caminho certo. Se não fosse bom, não seria copiado. E deve ser assim mesmo: sem vaidade, igual Leonei está agindo. O que é bom tem que copiar sem ter vergonha. Deixar de fazer porque o outro fez primeiro, isso não pode existir. A política não perdoa quem tem vaidade e não é humilde”, comentou.

Ele disse ainda que espera que a Assessoria Jurídica da Câmara de Barão de Cocais faça bom uso do projeto. “As portas da Câmara de Santa Bárbara estão abertas para qualquer Legislativo da região que queira pedir cópia de projetos, seja da regulamentação das diárias, do fim dos recessos de julho e dezembro e tantos outros que os vereadores vêm apresentando. Política se faz com união, diálogo, parceria e respeito às instituições. Eu não teria qualquer receio de buscar projetos em outras câmaras”, argumentou.

O presidente da Câmara de Barão de Cocais, Leonei Pires, destacou que o projeto de lei votado pela Câmara de Santa Bárbara foi bastante elogiado. “Pedi a cópia para nossa Assessoria Jurídica fazer o estudo porque o projeto de vocês foi bastante elogiado em Barão e nos locais que fui também ouvi elogios. Na politica, temos que trabalhar focados em ações positivas, seja de onde vier, o importante é atuar dentro da lei e é isso que a nossa gestão vem fazendo a cada dia. Sempre contamos com o apoio dos vereadores e dos funcionários da Casa que não medem esforços para transformar a Câmara de Barão em uma instituição cada vez mais sólida e respeitada”, destacou Leonei Pires.