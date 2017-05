Câmara e parceiros lançam ações em comemoração ao bicentenário da chegada de Jean Monlevade

Este ano comemora-se o bicentenário da chegada de Jean Antoine Felix Dissandes de Monlevade ao Brasil e à região do Médio Piracicaba. E para celebrar este marco, a Câmara Municipal de João Monlevade, em parceria com a Prefeitura, Fundação Casa de Cultura, ArcelorMittal Monlevade, historiadores e pesquisadores, fará o lançamento oficial de uma série de ações voltadas para esta questão. O evento, que é aberto ao público, será na próxima segunda-feira, dia 15, às 18h, no Plenário da Câmara.

As ações vêm sendo organizadas por representantes das instituições citadas, além de historiadores e pesquisadores voluntários. Desde abril, reuniões semanais ocorrem na Câmara Municipal, para planejamento e discussão das propostas. A última foi no dia 9, e teve a participação de escolas da cidade, que trabalham com o ensino fundamental I. Um projeto específico será desenvolvido junto às instituições de ensino que aderirem ao proposto. Detalhes sobre esta e outras ações para outros públicos serão apresentados durante o lançamento, no dia 15.

Para o presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), o diferencial do projeto é a soma de ideias e posicionamentos distintos. “A história de nossa cidade vai além dos 53 anos de emancipação política e administrativa. Poder participar deste resgate e dessa disseminação de conhecimento é muito gratificante”, disse Djalma, que reforça o convite para a população. “A Câmara sempre está de portas abertas à população. E agora esse convite é ainda mais especial. Que nós, cidadãos monlevadenses e os que escolheram João Monlevade para morar, possamos conhecer e nos orgulhar ainda mais de nossa história a partir deste projeto”, afirmou o presidente do Legislativo.

