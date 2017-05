Câmara, Prefeitura e entidades planejam ações conjuntas para o Dia Mundial do Meio Ambiente

A exemplo dos anos anteriores, o Dia Mundial do Meio Ambiente será celebrado em João Monlevade com ações conjuntas entre Câmara e Prefeitura e entidades. Para discutir a programação, foi feita uma reunião na tarde de ontem, 15, na sede do Legislativo. Entre os envolvidos estão a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi), Lions Clube Centro, ArcelorMittal Monlevade, Associação dos Trabalhadores da Limpeza e Materiais Recicláveis de João Monlevade (Atlimarjom), Vigilância em Saúde, Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Piracicaba, o personagem Dr. Presunto, Igreja Católica, Estância Canteiro Verde, Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE), Fundação casa de Cultura, Setor de Trânsito e Transporte (Settran), Instituto Estadual de Florestas (IEF), bem como servidores da Câmara e do Poder Executivo. A Câmara é parceira por meio do projeto ambiental Broto da Vida.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Fernanda Ávila Torre, explicou que as atividades serão no dia 6 de junho, na Praça do Povo. A data é para que se tenha tempo hábil para a preparação do local. Durante todo o dia a população bem como as escolas poderão ter acesso aos estandes que serão montados no local. As atividades, que estão em fase de planejamento e discussão, irão tratar do tema para todas as faixas etárias. “O envolvimento de todos os parceiros é muito importante, e agradeço a cada um”, disse a secretária. O presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD) reforçou ainda que o meio ambiente deve ser lembrado todos os dias, para que a preservação seja permanente.