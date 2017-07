Câmara quer que guardas municipais sejam treinados pela PM

Os vereadores aprovaram autorização para a Prefeitura de Santa Bárbara firmar convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)para que os guardas municipais passem por treinamento oferecido na academia militar, em Belo Horizonte. Pelo anteprojeto 009/2017– que poderá virar projeto de lei –que foi assinado por todos os vereadores,o objetivo é que com este treinamento rigoroso os guardas municipais fiquem melhor preparados para atuar contra a criminalidade e nos trabalhos de prevenção.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Juarez Camilo (PSDB), este projeto vem ao encontro de uma necessidade da população e dos anseios dos guardas municipais que, por diversas vezes, reivindicaram maior preparo para o trabalho e até mesmo treinamento para atuar nas ruas. “Nossos guardas municipais precisam de uma estrutura eficiente e, acima de tudo, passar por treinamento rigoroso na base militar. Eles precisam ter poder de polícia, inclusive no projeto pedimos a modificação do estatuto da Guarda Municipal inserindo novas funções como o controle e fiscalização do trânsito da cidade”, explicou.

No anteprojeto consta ainda que o convênio firmado entre a Prefeitura de Santa Bárbara e a PMMG contemplará: repasse de informações ao Executivo sobre o desempenho dos guardas durante o treinamento, apresentação de relatório sobre os trabalhos realizados em conjunto e disponibilização de todo material humano e físico para o desempenho do trabalho dos guardas.

Juarez Camilo disse que o convênio é algo importante para estruturar a Guarda Municipal. “Na reunião que fizemos na Câmara, debatemos a segurança pública com a presença de várias autoridades. Acredito que o prefeito Leris Braga terá a sensibilidade de atender o nosso pedido”, defendeu o presidente.