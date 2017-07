Caminhão desgovernado atinge muro de escola

Um acidente grave por volta das 8h da manhã desta sexta-feira, 28 de julho de 2017, na Alameda Maestro José Doroteia no Centro de Itabira, envolvendo um caminhão baú, deixou o motorista preso às ferragens por mais de 30 minutos. Militares do Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados para socorrer a vítima e a Polícia Militar também foi comunicada para o registro da ocorrência.

De acordo com a PM, a Central de Operações recebeu uma ligação informando que teria ocorrido um acidente com um caminhão na referida alameda e que havia algumas pessoas saqueando a carga do veículo que transportava produtos de limpeza. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para socorrer a vítima que estava presa entre as ferragens da cabine que ficou completamente destruída ao bater contra a parede de uma sala de atividades da Fundação Itabirana Difusora de Ensino (FIDE).

Segundo os bombeiros, a cabine do caminhão ficou imprensada contra a parede, o resgate dramático que exigiu toda experiência dos militares durou pouco mais de 30 minutos, a vítima foi retirada das ferragens com cautela para que não agravasse as lesões. O motorista foi resgatado consciente e levado para o interior da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU onde recebeu atendimento médico para que em seguida fosse levado para o Pronto Socorro.

Populares relataram que o motorista perdeu o controle no momento em que estava descendo, o caminhão derrubou um poste de iluminação pública, rompeu proteção metálica, bateu contra um muro e despencou na ribanceira.

A empresa responsável pelo caminhão foi comunicada do acidente para tomar providências em relação ao transbordo da carga e a remoção do caminhão acidentado. Segundo a polícia, devido ao período das férias escolares não havia nenhum aluno na unidade de ensino.