Caminhão perde os freios e atinge veículo do Conselho Tutelar em Alvinópolis

Um caminhão perdeu os freios e atingiu uma viatura do Conselho Tutelar da Cidade de Alvinópolis. Quatro pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Segundo a Polícia Militar o acidente ocorreu por volta das 13h45 dessa quarta-feira (2), no Povoado Mostardas, Zona Rural da Cidade.

O motorista do caminhão, de 23 anos, contou para a polícia que ao iniciar uma descida, percebeu que o veículo estava sem freios, o que fez com atingisse o veículo Fiat/Palio, do Conselho Tutelar, que seguia no sentido contrário.

Alem do motorista, outras três pessoas viajavam no carro de passeio. O impacto foi tão violento que a frente do caminhão ficou sobre o veículo.

O condutor do Fiat, 59 anos, disse que seguia com os membros do Conselho Tutelar para a localidade de Serra Luzia, para atender uma denúncia envolvendo um menor de idade, quando deparou com o caminhão desgovernado não sendo possível evitar a colisão

Uma viatura da Polícia Militar, que seguia em apoio aos membros do Conselho Tutelar, prestou os primeiros socorros às vítimas. Os militares retiraram as vítimas do veículo, uma vez que havia risco de explosão. Uma ambulância da prefeitura de Alvinópolis esteve no local e encaminhou as quatro vítimas ao hospital. O estado de saúde delas não foi informado. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.