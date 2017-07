Caminhoneiros prometem paralisar principais estradas. BR 381 está na lista

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Caminhoneiros de todo o país se mobilizam para parar as principais rodovias federais, nesta terça-feira (1º de agosto). A ação deve atingir pontos estratégicos na BR-381 e é uma forma de protesto contra o Governo Federal que decretou o aumento das alíquotas (impostos) do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A mobilização tem ganhado cada vez mais adeptos devido às redes sociais.

No último dia 20 de julho, o Governo decretou o aumento o que para o consumidor o impacto foi de R$ 0,49 no diesel, R$ 0,41 na gasolina e R$ 0,20 no etanol.

Faixas, cartazes e panfletos estão sendo preparados para essa manifestação. Segundo os caminhoneiros, somente vão rodar nas rodovias no dia 1 de agosto ônibus com passageiros, ambulâncias, viaturas de polícia e caminhões com carga viva, medicamentos e equipamentos hospitalares.