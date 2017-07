Capacitação garante resultados para mulheres empreendedoras

As participantes do grupo de mulheres empreendedoras de São Gonçalo do Rio Abaixo, o “Damas de Negócio”, já estão colhendo grandes resultados com as oficinas do cronograma de capacitação.

A manicure Keverlin Rodneley Silvestre, a Kel, 21 anos, garante que tudo melhorou depois dos encontros. “Aprendi um pouco mais sobre o funcionamento do controle de caixa e obtive várias dicas para administrar o meu negócio. “Já possuo meu próprio studio e as expectativas são as melhores possíveis para o futuro”, afirmou.

Aos 21 anos, Victória Debortolli Souza Rocha começou a vender produtos da roça depois que ficou desempregada no início do ano. Ela destaca a importância da qualificação no controle das vendas. “É muito bom ter a noção de como gerir os meus produtos. Hoje controlo melhor as vendas”, revela.

Elisângela Rosário Silva trabalha com produção de bolos e doces para festa e também fala dos benefícios trazidos pelo projeto. “Com o curso, aumentei minha renda e agora tenho mais clientes. O dinheiro ampliou a receita da minha família”, comemora.

Na última segunda-feira, 17, ocorreu a oficina “SEI Vender”, no dia 31, o tema será “Mídias Sociais”. Em agosto serão realizadas a oficina “MEI – Aprenda como formar preço de venda” e a palestra “Como vender com segurança e reduzir a inadimplência”, no dia 24. A oficina “Plano de Marketing para vendas de Natal” encerra o cronograma no dia 28 de setembro.

Cerca de 40 mulheres participam dos encontros que é fruto de uma parceria entre o grupo Damas de Negócio, Prefeitura de São Gonçalo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Casa do Empreendedor e Sebrae, e objetiva promover a interação e a troca de experiências, além de incentivar as empreendedoras, dando ferramentas para que elas possam fortalecer seus negócios.