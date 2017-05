Tweet no Twitter

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de João Monlevade, foi atingida por uma carreta enquanto atendia a um acidente na manhã desta quarta-feira (17).

Segundo a PRF o acidente ocorreu no km 332 da BR-381 em Nova Era. Enquanto os policiais registravam outro acidente no local, o condutor de uma carreta que seguia sentido Belo Horizonte teria perdido o controle em uma curva e atingiu a viatura que estava parada no acostamento. Ninguém ficou ferido.