Carros batem de frente e criança de 10 anos morre

Uma criança de 10 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na MGC-120, em Ferros. A fatalidade aconteceu na noite da última sexta-feira (21). O carro em que a criança viajava, um Fiat Palio, bateu de frente com um Ford Fusion, que seguia em sentido contrário.

Segundo informações policiais, o motorista de 38 anos do Fusion, disse que trafegava pelo sentido a Belo Horizonte, quando o Fiat Pálio que transitava no sentido contrário entrou repentinamente na curva e bateu de frente contra seu veículo. Com o impacto ele sofreu um trauma leve no tórax e hematomas no braço esquerdo e na testa.

Todos os ocupantes do Fiat Pálio foram levados para o pronto-socorro de Itabira. O motorista deste de 39 anos, sofreu múltiplos traumas e escoriações, a passageira de 34 anos, e o adolescente de 15 anos sofreram traumas de abdômen e outro passageiro de 34 anos, sofreu trauma de pelve e abdômen. Na unidade de saúde de Itabira os Militares foram comunicados que um dos passageiros ainda estava no bloco cirúrgico e os demais tinham sido transferidos para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.