Casal é preso por tráfico de drogas em São Domingos do Prata

Um homem de 35 anos e uma mulher de 23, foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Cruzeiro, em São Domingos do Prata por volta de 01h20 da madrugada desse domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar durante patrulhamento pela Rua Pio XII, os militares depararam com o casal que ao perceberam que seriam abordados o homem foi flagrado dispensando um objeto, que ao ser recolhido pelos policiais foi constatado que se tratava de 05 pedras de crack. Ao receber voz de prisão o autor tentou evadir, mas acabou sendo contido e preso em flagrante.

Durante toda a ação a mulher tentou intervir em favor do parceiro e a permanecia o tempo todo com as mãos fechadas. Em dado momento fez um movimento brusco e arremessou um objeto em um lote vago. Durante buscas no local os militares localizaram 03 pinos de cocaína. Ela também foi presa em flagrante.

Já na sede deste Pelotão da cidade, durante busca pessoal, foram encontrados outros três pinos de cocaína escondidos na cueca do autor e uma quantia de R$24,00 na carteira dele.

O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.