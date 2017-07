Catas Altas aguarda estudos sismográfico da Pedreira Um

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Catas Altas continua acompanhando de perto os trabalhos da Pedreira Um no município e aguardando a entrega da documentação sobre estudo sismográfico e levantamentos de ruído e material particulado, relatórios que foram exigidos pela atual Administração no dia 22 de junho e que deveriam ser entregues em até 60 dias.

Para isso, nos últimos dias 24 e 25 de julho, a companhia realizou o monitoramento de Ruído e Particulado, através da Ehlo Ambiental Ltda – Me, e o Sismográfico, pela VMA – Engenharia de Explosivos e Vibrações. Segundo a empresa, estes documentos devem ser entregues dentro de 30 dias.

Entenda – Em 22 de junho, a Prefeitura de Catas Altas havia dado um prazo para que a Pedreira UM entregasse o restante da documentação que foi solicitada este ano, após vistoria de uma equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

A exigência foi feita para esclarecer as constantes detonações realizadas na cidade e que estão sendo questionadas pela Administração e população quanto a legalidade e os efeitos negativos da atividade.

Após a solicitação, no dia 9 de junho, a empresa entregou alguns documentos (todos eles exigidos pelo Estado), sendo: licenças de operação e ambiental; resumo do projeto de abertura e fechamento da mina; medidas mitigadoras adotadas pela empresa; documentação do Departamento Nacional de Produção Mineral; documentos de descarte dos Resíduos de Classe I; e ponto de coleta seletiva.

Ficaram ainda faltando o estudo sismográfico na sede do município e levantamentos de ruído e material particulado. De acordo com a justificativa da empresa, tais monitoramentos não eram executados pela empesa “em virtude da mina se encontrar em local isolado”. Além disso, a empresa havia alegado que tais relatórios não tinham sido solicitados pela Secretaria de Estado.

Apesar da justificativa, o prefeito de Catas Altas, José Alves Parreira, protocolou um ofício no dia 22 de junho, solicitando a documentação restante e esclarecendo que a entrega da mesma era necessária uma vez que o município tem um nível de exigência maior referente aos estudos e documentações quando comparado ao Estado.

A licença ambiental da Pedreira Um, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), tem validade até 10 de setembro de 2018.