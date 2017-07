Catas Altas elege projetos prioritários para o município

Tweet no Twitter

Construção do Centro Educacional Agnes Pereira Machado; modernização e ampliação das redes pluvial, água e esgoto do bairro Vista Alegre; implantação de sistema de monitoramento eletrônico em prédios públicos; construção de poços artesianos na área rural; e construção de pontes nas localidades de Vinhateira e Japonês e restauração da Ponte dos Perdões.

Estes foram os cinco projetos prioritários escolhidos pelos moradores de Catas Altas para serem implantados no município nos próximos quatro anos. No total, 16 projetos estavam entre as opções disponíveis.

A escolha foi realizada através de uma votação popular que aconteceu de 21 de junho à 12 de julho na internet, nos bairros, distrito e zona rural. Esta foi a primeira vez que o município realiza o Plano Plurianual Participativo e a população participou em peso. Ao todo, foram computados 647 votos, o que representa mais de 10% da população.

Além da votação em toda a cidade, a Prefeitura inovou transmitindo ao vivo, pela internet, a apuração dos votos em audiência realizada na Câmara. Durante quase três horas, a transmissão contou com 1623 visualizações.

Ainda, toda a contagem foi acompanhada por cinco moradores, garantindo credibilidade e transparência no processo.

Plano Plurianual – Com vigência de quatro anos, o PPA é um dos três modelos orçamentário brasileiro, definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil. Além dele, há a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública.