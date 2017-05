Catas Altas sedia exposição Africanidades

A partir do próximo dia 18 de maio, Catas Altas vai sediar, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), uma exposição com parte do acervo do Memorial Minas Gerais Vale. A mostra faz parte do projeto Memorial Itinerante – Africanidades e vai ficar na cidade até o dia 18 de junho.

O Africanidades é composto por uma reprodução de seis ambientes do Memorial que dialogam com a presença da cultura africana na formação de Minas Gerais. Há também um programa de formação em relações étnico-raciais para profissionais da área da educação e da cultura. Este projeto recebeu o 1º lugar no edital de educação do Ibermuseus.

A realização da exposição em Catas Altas é uma parceria da Prefeitura, por meio das Secretarias de Educação e Cultura e Turismo, Memorial Minas Gerais Vale e Vale.

Memorial Minas Gerais Vale (Belo Horizonte) – as obras que ficarão um mês em Catas Altas fazem parte do acervo do Memorial Minas Gerais Vale, localizado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Instalado em um prédio histórico de 1897, local onde foi lançada a pedra fundamental e Belo Horizonte, o Memorial abriu suas portas em 2010 para contar um pouco da história do estado, através de manifestações contemporâneas, populares e folclóricas. É mantido pela Vale, por meio de sua Fundação, e integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade.