Cavalgada de João Monlevade será em setembro com atrações nacionais

A Prefeitura de João Monlevade publicou nesta segunda-feira (24) o edital para contratação de empresa que ficará responsável pela realização da cavalgada da cidade. O evento ocorre de 7 a 10 de setembro. No primeiro e último dia de festa, a entrada é gratuita. Nos outros dois, consta no certame que haverá cobrança de ingresso ao valor máximo de R$ 40,00 para pista. Os valores de passaporte, área vip e camarote ficam a critério da empresa. A festa será no parque do Areão.

Para custeamento dos dois dias em que o evento será gratuito à população, a Fundação Casa de Cultura disponibilizará recurso equivalente ao valor de R$ 40 mil para a empresa que fará a cavalgada.

A empresa vencedora da licitação deve garantir apresentações artísticas, montagem das estruturas necessárias, administração do evento, elaboração de projetos, infraestrutura, gestão operacional, venda e recebimento dos valores de ingresso. Ela também poderá explorar a praça de alimentação.

Ainda conforme o edital, os shows da cavalgada devem ser no estilo “sertanejo” (universitário, raíz, country), ou outro semelhante (forró, arrocha etc), com no mínimo uma atração em cada dia do evento. Nos dias de entrada gratuita deve haver shows de renome estadual. Haverá ainda Rodeio e Concurso de Marcha com premiação para o 1º, 2º e 3º lugares de cada modalidade, além de premiar também a modalidade Campeão dos Campeões.