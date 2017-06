Cavalgada de João Monlevade terá grandes nomes do sertanejo

Grandes nomes do sertanejo devem se apresentar na Cavalgada de João Monlevade neste ano. É que a cidade integra lista de 19 municípios mineiros que receberão o Circuito Brahma Sertanejo. A festa será do dia 10 a 13 de agosto.

São os principais nomes das atrações promovidas pelo Circuito Brahma: Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Mateus e Kauan, Dennis DJ, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Humberto e Ronaldo, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson, Zeze di Camargoe Luciano e Victor e Leo.

Segundo o gerente de marketing regional da Brahma, Maurício Landi, o Circuito Brahma Sertanejo em Minas reúne as maiores e melhores festas do Estado. “Aproveitamos as oportunidades de estar próximo do nosso público, proporcionando experiências únicas e fortalecendo a relação da Brahma com cada região do estado”. A cervejaria Brahma é a principal apoiadora dos eventos que fazem parte do calendário da música sertaneja no país.

Confira a agenda:

Expomontes (30/06 a 9/07), ExpoAgro Guaxupé (7 a 16/07), Expoíta (20 a 23/07), Contagem Festival (29/07), Cavalgada João Monlevade (10 a 13/08), Feira da Paz de Varginha (11 a 13/08), Gusttavo Lima e Dennis DJ em Ipatinga (11/08), Festeja em Belo Horizonte (09/09), Festa do Frango Pará de Minas (20 a 23/09), Clássicos Divinópolis (7/10), Escarpas Folia Prime (13 e 14/10), Guanhães Festival (24 a 26/10).