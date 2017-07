Cemig vai beneficiar 250 famílias de baixa renda com o Projeto Energia Cidadã

O Governo de Minas Gerais entregará, até setembro deste ano, dispositivos de aquecimento solar para 250 famílias residentes em sete municípios dos territórios Central, Norte e dos Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha de Minas Gerais. O Projeto Energia Cidadã, executado por meio da Cemig, também tem como parceira de realização a Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab Minas).

​Nesta etapa do projeto, os investimentos nas cidades vão ultrapassar R$ 500 mil. Os conjuntos habitacionais que estão em fase de receber os equipamentos são: Barragem, em Minas Novas; Monte Formoso, no município de mesmo nome; Wellington Valério de Oliveira, em Monte Azul; Cidade Nova, em São José das Missões; Novo Progresso, em São José do Jacuri; Santa Cecília, em São Sebastião do Maranhão; Zizinha Maciel e Cristal, ambos localizados no município de Corinto.

Segundo o engenheiro de Soluções Energéticas da Cemigo, Thiago Batista, o objetivo do programa Energia Cidadã é substituir equipamentos que têm nível elevado de consumo por outros mais econômicos e eficientes. Além disso, busca-se promover uma redução no valor da conta de energia das famílias de baixa renda do estado, que vivem em conjuntos habitacionais, contribuindo assim para a diminuição dos gastos com eletricidade e o aumento do capital social das comunidades alcançadas pelo projeto.

As famílias beneficiadas receberão um sistema de aquecedor solar e um chuveiro elétrico de baixa potência – que não demandam gastos excessivos para aquecer a água do banho e para serem utilizados em dias mais frios.

A expectativa é que os moradores tenham uma redução de 40% no consumo de energia elétrica, o que significa uma economia de até R$ 50 no orçamento doméstico. Cada residência receberá, ainda, cinco lâmpadas mais eficientes da Cemig.

Além dos aparelhos de aquecimento solar, chuveiros de baixa potência e lâmpadas mais eficientes, as famílias ainda recebem orientações sobre o uso correto e econômico da energia elétrica, de modo a incentivar a redução do desperdício e também a conservação do meio ambiente.

Energia Cidadã

A Cemig está investindo R$ 55 milhões no Energia Cidadã, e fará a substituição de 550 mil lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, 4.000 geladeiras ineficientes por outras novas de baixo consumo de energia, 8.400 chuveiros elétricos de alta potência por sistemas de aquecimento solar de água em casa dos conjuntos habitacionais de Minas Gerais, e atenderá em todo o estado aproximadamente 110 mil famílias.