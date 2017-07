Cochila ao volante e derruba poste em Carneirinhos

Tweet no Twitter

Guilherme Henrique Santos Soares, de 26 anos, foi socorrido com ferimentos leves depois de bater com seu carro, um Fiat Pálio, de placas HCG-0054, contra um poste de iluminação na avenida Wilson Alvarenga, em Carneirinhos, João Monlevade. O acidente aconteceu por volta das 7h30 do último domingo (30).

O homem disse para a polícia que ele pode ter dormindo ao volante, já que havia trabalhado a noite toda e deixado o serviços às 7h. O carro de Guilherme ficou danificado e foi guinchado até o pátio do Detran. A Cemig fez a troca do poste.