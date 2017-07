Com ajuda de cão, PM acha droga escondida no meio do mato

Por volta das 15h30 do último sábado (22), a Polícia Militar de Itabira localizou grande quantidade de drogas escondidas no meio o mato no bairro Bálsamos. A ação contou com ajuda do cão Urano.

Equipes policiais foram para localidade com intuito de prender traficantes e apreender drogas e durante as buscas, os entorpecentes foram localizados escondidos debaixo das folhagens. Foram apreendidas 12 pedras de cocaína e uma barra de pasta base do entorpecente, 25 pedras de crack, 120 buchas de maconha e três barras da droga, duas balanças de precisão, três rolos de plástico para embalar drogas, cinco embalagens de saco plástico e duas sacolas com aproximadamente 500 pinos vazios para embalar cocaína.

No local não foi possível encontrar os traficantes proprietários das drogas, devido a ação de olheiros que avisam suspeitos sobre a presença da Polícia Militar. Todo material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.