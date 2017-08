“Combate às drogas” reúne grande público na Câmara de São Gonçalo

Vereadores, secretários municipais, representantes de entidades e conselho, policia militar e a sociedade civil se reuniram para discutir sobre o combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas em São Gonçalo do Rio Abaixo. A reunião, de inciativa da presidente da casa, vereadora Luciana Bicalho, contou com um grande número de participantes.

De acordo com Luciana, o objetivo do encontro, além de discutir o assunto, foi para buscar soluções e sugestões para a prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas. “Precisamos nos unir e buscar soluções para o problema. Este foi apenas o primeiro encontro. Queremos discutir o assunto com toda a sociedade e novas reuniões serão marcadas. Foi muito gratificante ver a participação de todos”, destacou.

Durante a reunião a coordenadora do Núcleo Peixe Vivo Ronara kelles Ribeiro apresentou dados estatísticos dos atendimentos realizados pelo Núcleo com usuários de álcool e outras drogas além dos trabalhos que são desenvolvidos por eles. Logo após os participantes do encontro relataram os problemas e apresentaram sugestões de ações e como o tema pode ser abordado.

Entre as sugestões apresentadas no encontro está a reativação do Conselho Municipal Anti Drogas, ações de prevenção com os jovens e adolescentes e a mobilização de voluntários para abordar o tema nas comunidades. As sugestões serão analisadas e discutidas nos próximos encontros que deverá ocorre nas próximas semanas.