Convênio com Emater beneficia produtores de João Monlevade

Com o objetivo de apoiar os produtores rurais do município, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), assinou convênio com a EMATER/MG. O convênio, que terá duração de quatro anos, prevê que a EMATER/MG apoie os produtores através de assistência técnica, podendo promover capacitação do produtor, ajudar a providenciar e organizar documentações e orientar com relação a plantios e manejo da terra, entre outros.

As associações afins ou os agricultores independentes – que cuidam de horta ou outras ações – receberão a assistência através do técnico Eneilson Leite do Nascimento, a princípio, pelos próximos seis meses. Depois desse prazo, Eneilson Leite poderá continuar com a assistência ou a EMATER/MG poderá providenciar outro técnico do setor para dar continuidade aos trabalhos, dependendo da necessidade dos produtores e associações envolvidas no processo.