Conversas com prefeito de Catas Altas reúnem 550

Quinhentas e sessenta pessoas. Esse foi o número de moradores de Catas Altas que participou dos encontros com o prefeito José Alves Parreira, com o vice-prefeito Fernando Rodrigues Guimarães e com a equipe de secretariado da atual administração.

Desde o dia 25 de abril, quando aconteceu a primeira conversa no distrito do Morro D’Água Quente, foram realizados dez encontros. O último foi com os moradores dos bairros Sol Nascente e Villa Rica, no dia 10 de maio. Além dos dois, também participaram Paciência, Valéria, Mato Grosso, Bileto, Bitencourt, Santa Quitéria, Centro e Vista Alegre, atingindo todo o município.

Esta é a primeira vez na história de Catas Altas que a Prefeitura visita todos os bairros, comunidades rurais e distrito para ouvir o que os moradores têm a dizer. E a participação em todas os encontros foi grande, com questionamentos e dúvidas sobre os serviços prestados pelo município.

“Foram momentos importantes. Pudemos ouvir de perto, dentro da realidade de cada localidade, o que a população realmente espera e precisa da Administração Pública. E nós também tivemos a oportunidade de mostrar o que está sendo feito e porque está sendo feito esta e não aquela ação neste momento”, explicou o Parreira.

Além das demandas de saúde, meio ambiente, educação, transporte, turismo, obras e outros questionamentos, os encontros serviram para ajudar na elaboração do Plano Plurianual (PPA) de Saúde, dos planos municipais de Saúde e de Assistência Social e para discutir as melhorias nos setores.

Ainda, em cada reunião, foram escolhidos dois representantes para serem delegados na 10ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no final deste mês de maio, e dois, para a Conferência de Assistência Social, que deve acontecer em junho.