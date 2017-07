Corpo do jornalista Artur Almeida é liberado pelo IML em Lisboa

Tweet no Twitter

O corpo do jornalista Artur Almeida, 57 anos, foi liberado na manhã desta quarta-feira (26) pelo Instituto Médico Legal em Lisboa, em Portugal, onde ele passava férias com a mulher e uma das três filhas, e morreu na última segunda-feira (2).

Ainda não foi definida a data de embarque do corpo para Belo Horizonte, onde será velado e enterrado. De acordo com a família, Artur se sentiu mal, foi socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu na ambulância, a caminho do hospital. A causa ainda não foi divulgada pelo IML.

Ele era editor-chefe e apresentador do MGTV 1ª edição, e trabalhava na TV Globo Minas há mais de 20 anos. (G1).