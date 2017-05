Corporação Santo Antônio espera representantes de 15 cidades no 8º Encontro de Bandas

Tweet no Twitter

O 8º Encontro de Bandas de Santa Bárbara, que tem o apoio da Câmara Municipal, deve reunir representantes de mais de 15 cidades. O evento acontece no domingo, 04 de junho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Juarez Camilo, o evento já se tornou tradicional na cidade e a Corporação Musical Santo Antônio, anfitriã do encontro, tem um papel fundamental. “Quando assumi como presidente da corporação em 2010, criamos este encontro de bandas. É a Corporação Musical – que em todos estes anos recebeu apoio da comunidade, da Prefeitura e do Instituto Cenibra – que embeleza e fortalece o evento a cada edição”, explicou ele.

A atual presidente da Corporação Musical Santo Antônio, Izabel Maria da Silva, disse que tudo indica que este ano será mantida a boa participação. “As pessoas gostam muito da festa e tenho certeza que as cidades vizinhas virão prestigiar. Nossa cidade tem tradição musical e a população sai de suas casas para assistir”, comentou. Ela também destacou a importância do apoio da Câmara Municipal e da Cenibra. “A Câmara sempre trabalhou muito e em especial Juarez (Camilo), que abraça o evento e não mede esforços para tudo ocorrer de maneira organizada. O instituto Cenibra também é um parceiro importante porque com a ajuda dele conseguimos manter toda a estrutura da banda de pé e presente na cidade”, finalizou.

O 8° Encontro de Bandas terá início às 7h com a saída das bandas da rodoviária; às 10h, inicia-se o desfile das bandas em direção à praça Clévis Faria, em frente a Prefeitura onde, por volta das 12h, começam as apresentações individuais.