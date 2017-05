Criança é atropelada na calçada em Itabira após acidente entre dois veículos

Uma criança de 4 anos foi socorrida, por volta das 19h20 desse domingo, 14, após ter sido atropelada por um dos carros que se envolveu em uma colisão frontal no cruzamento da Rua Sabará com a Avenida Li Guerra em Itabira. Segundo a polícia, a vítima estava na calçada no momento em que foi atingida pelo Fiat Uno.

O condutor do veículo, de 27 anos, contou para a polícia que ao tentar fazer uma conversão à direita para acessar a Rua Sabará, ouviu uma frenagem e foi surpreendida pelo veículo VW/Fox, que seguia no sentido contrário, vindo a bater de frente em seu veículo. Com o impacto ele perdeu o controle da direção e teve seu veículo projetado para trás vindo a atropelar a criança. O veículo somente parou após atingir uma placa de sinalização.

O condutor do Foz, de 42 anos, alegou que assustou-se com os faróis do Uno que realizava a conversão muito aberta atingindo a pista contrária. Ele afirmou que acionou os freios do veículo para evitar o acidente, mas o carro derrapou e bateu de frente com o Fiat Uno.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi enviada ao local, a criança que apresentava leves escoriações e reclamava de dor em uma das pernas, foi imobilizada e encaminhada para o pronto socorro onde recebeu atendimento médico.

Os motoristas dos veículos envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro, sendo que o conduzia o Uno não havia feito o uso de bebida alcoólica, mas o resultado do exame feito no outro envolvido apresentou 0.52 mg/l de álcool no sangue. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil onde foi autuado pelo delegado de plantão.

Fotos: Thalles Benício