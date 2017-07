Curso gratuito de informática tem inscrição até sexta

Através da Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade, mais 24 cirurgias de catarata estarão sendo realizadas nos próximos dias 18, 19 e 21. A informação é da prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), afirmando que as cirurgias serão feitas por uma equipe liderada pelo oftalmologista Pedro Moreira de Araújo Júnior, no Hospital Margarida, em João Monlevade.

A prefeita disse que todos os pacientes já realizaram os exames pré-operatórios e risco cirúrgico. Segundo ela, esse é mais um importante passo em favor da melhoria no setor de Saúde do município, lembrando que, no mês de abril, quase duas mil mulheres fizeram exames de mamografia, através do Caminhão Móvel de Mamografia, em parceria com o governo do Estado.