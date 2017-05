DAE inicia uma das maiores obras dos últimos anos

A prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), e o diretor do DAE (Departamento de Águas e Esgotos), Cleres Roberto de Souza, assinaram a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras que irão melhorar a distribuição de água para três bairros da cidade. A assinatura do documento ocorreu nesta terça-feira, 9, no Gabinete da Prefeita, onde estiveram presentes o diretor do DAE e Rafael Eustáquio Pontes, representante da empresa Pontes de Minas Construções, que venceu o processo licitatório.

Segundo Cleres Roberto, “as obras consistem na ampliação e melhoria do abastecimento para os bairros Rosário, Mangabeiras e Vale do Sol. Será construída uma rede adutora com mais de um quilômetro de extensão, com 150 milímetros de diâmetro”. O diretor do DAE disse que o sistema irá elevar a água até o reservatório do alto do bairro Rosário, de onde a água será distribuída, por gravidade.

A prefeita Simone Moreira salientou que esse é mais um compromisso que está sendo cumprido. “Ouvimos reclamações dos moradores dessa região com relação à falta de pressão da água, o que vem ocasionando problemas no abastecimento. Assim que assumimos a Administração Municipal, solicitei ao DAE que tomasse as providências para resolvermos também mais esse problema”, disse a chefe do Executivo.

Representantes do DAE e da empresa Pontes de Minas Construções já fizeram visitas técnicas ao local. A obra, que será iniciada na próxima semana, terá uma duração de, no máximo, dois meses e custará R$268 mil. Após a sua conclusão, o DAE deverá realizar várias intervenções, objetivando a otimização na distribuição da água aos moradores dos três bairros.