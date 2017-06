Depois de desativada, situação da escola Santana é lamentável

A escola estadual Santana, que faz parte da história de João Monlevade, foi desativada no início deste ano pelo governo do estado sob a justificativa de corte de gastos. Com isso, cerca de 200 alunos que estudavam na instituição foram encaminhados a outras escolas.

Após quase seis meses do término das atividades na Santana, o futuro do prédio ainda é incerto. Com o passar do tempo e o local fechado, a ação de vândalos no local tem aumentado. O fato foi constatado no início da semana, pelo vereador Belmar Diniz (PT), que esteve no lugar e registrou o desrespeito com o patrimônio público.

Do prédio tombado como patrimônio histórico de João Monlevade, portas foram arrombadas, dezenas de vidros das janelas quebrados, o banheiro foi destruído, água jorra de torneira arrancada e o mato toma conta da escola, que chegou a abrigar a antiga Faculdade de Educação.

A situação do educandário foi mostrada aos presentes em reunião da Câmara Municipal e os parlamentares chegaram a cogitar intervenção na questão para tentar preservar o prédio.