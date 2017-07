Desentendimento entre vizinhos acaba em morte no Prata

Por volta das 14h30 de ontem (16), Eric de Souza Galo, 37, foi assassinado com seis tiros e encontrado morto num sítio, na localidade de Bicudo, em São Domingos do Prata. O perito contatou no corpo dele seis perfurações provenientes de arma de fogo. Também foi encontrado um projétil dentro da boca da vítima. Ele estava morando no local há cinco meses e o principal suspeito do crime é um vizinho. O homem e a vítima teriam se desentendido por conta de bombinhas.

O dono da casa onde a vítima e a companheira dele estavam morando contou para a polícia que eles estavam fazendo um churrasco e durante o evento começaram a soltar bombinhas no terreiro da residência. Em dado momento, o vizinho reclamou do barulho e disse que os animais estariam assustados no pasto.

Passado algum tempo, Erick sumiu e uma testemunha disse que ele e o vizinho estavam discutindo. A mulher da vítima e o dono da casa foram a procura do homem na residência vizinha. Eles ouviram estampidos e acreditaram que seriam bombinhas, no entanto, ao chegarem próximo à porteira do sítio, encontraram Erick caído ao solo e agonizando. Para a polícia, a dupla disse que em seguida viram o vizinho num moto em alta velocidade. O suspeito não foi encontrado para prestar esclarecimentos.