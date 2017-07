Pelo menos duas pessoas morreram em dois acidentes graves registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho da BR-381, entre Nova Era e Antônio Dias, neste final de semana.

O primeiro foi registrado por volta das 08h da manhã de sábado no km 317,8 da rodovia federal em Nova Era, envolvendo um VW/Fox com placa de Sabará/MG, em que viajavam quatro pessoas, que atingiu um caminhão Mercedes Benz, de Curitiba/PR.

Segundo a PRF, o carro de passeio rodou na pista e bateu de frente no caminhão que seguia no sentido contrário. Stefane Afonso Bartolomeu, de 29 anos, que conduzia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas que viajam com ela tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Margarida, em João Monlevade, pelo Grupo Voluntario de Resgate (GAVE), de Nova Era. A pista molhada pode ter contribuído com o acidente.

OUTRO ACIDENTE

Na manhã deste domingo (30), mais uma pessoa morreu em outro acidente grave. Desta vez no km 309 da rodovia, próximo da cidade de Antônio Dias.

Warlerson Lourenço da Rocha, que não teve a idade revelada, seguia sentido Ipatinga conduzindo o veículo Fiat/Palio com placa de Betim/MG, quando ocorreu uma colisão frontal com um I/Kia Cerato com placa de Belo Horizonte.

A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e morreu no local.

Até a publicação da matéria não havia informações sobre o número de feridos desse acidente.