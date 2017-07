Dupla capota carro, troca tiros com PM e um é preso

Por volta das 20h30 do último domingo (30), dois bandidos trocaram tiros com policiais militares de Itabira depois de tentarem fugir e capotar um carro Fiat Stilo. Um homem de 22 anos foi preso e o comparsa dele conseguiu fugir.

Segundo a polícia, militares patrulhavam o bairro Fênix, quando viram os dois suspeitos no carro. A eles, foi dada ordem de parada, mas a dupla aumentou a velocidade do veículo e ainda tentou derrubar o militar que estava numa moto.

Os homens fugiram e foram seguidos pelos policiais. Numa estrada de terra, no bairro Conceição, eles perderam o controle do carro, bateram num barranco e capotaram.

Um dos suspeitos saiu do carro e efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos policiais, que revidaram. Ele foi preso. Já o outro suspeito que estava com a arma na mão, saiu correndo pelo matagal e até o momento não foi encontrado. Ele foi identificado e seria morador do aglomerado Serra, em Belo Horizonte.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada para socorrer o autor acidentado, que foi levado para o pronto socorro sob escolta policial. A perícia técnica da Polícia Civil esteve na cena do acidente e após os trabalhos liberou para que o Fiat Stilo apreendido fosse rebocado ao pátio credenciado.