Edson Jr. está confiante no seu novo carro para a temporada 2017

O piloto monlevadense Edson Coelho Jr. estreia neste final de semana na temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Turismo. A 1ª etapa será disputada em Goiânia (GO), com rodada dupla e transmissão ao vivo pelos canais Sportv, no Sábado, 1º de abril às 11h30, e no domingo, 2 de abril, às 8h15.

Após três meses de intervalo, os carros do Brasileiro de Turismo voltam a acelerar e Edson Jr. está de casa nova, na equipe MRF Motorsport. “Nossa expectativa é muito positiva para o campeonato. Me sinto muito bem na nova equipe e tenho confiança de que faremos um bom trabalho na temporada”, disse o piloto.

As atividades de pista começam na quinta-feira, com treinos extras válidos como pré temporada para o Brasileiro de Turismo. A duração das corridas será de 30 minutos na prova do sábado e 35 minutos no domingo.

Neste ano, a categoria, que dá acesso à Stock Car, terá novas regras que serão mais parecidas com as da principal divisão do automobilismo brasileiro. O aumento do uso do botão de ultrapassagem e a implantação de paradas para reabastecimento estão entre as novidades.

A temporada, terá sete etapas com rodadas duplas e reabastecimento na corrida 2. Na etapa final, com corrida única em Interlagos, também haverá pit-stop obrigatório.

Outra novidade será a chegada do sistema de lastro nos carros. A partir da segunda etapa e até a penúltima corrida do ano, o líder do campeonato carregará 80 kg, o segundo colocado 70 kg, o terceiro 60 kg e o quarto 50 kg de lastro. A tabela de pontos será sempre avaliada pela organização para a distribuição dos pesos. A corrida final, que terá pontuação dobrada em Interlagos, não terá o lastro.