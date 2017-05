Em João Monlevade, lojas abrem até mais tarde para o Dia das Mães

O comércio de João Monlevade aposta alto para as compras para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14) e vai ficar aberto até mais tarde para emplacar as vendas. Na próxima quinta, sexta-feira e no sábado (11, 12 e 13), as lojas fecham às 19h.

A data é considerada pelos lojistas a segunda mais importante do comércio, perdendo apenas para o Natal. Entre roupas, sapatos, eletrodomésticos e itens de beleza, a mudança no horário de funcionamento das lojas é ideal para escolher o presente com calma.

Apesar da proximidade com a data, o movimento no comércio da cidade ainda é tímido. Um levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC) apontou que o valor médio gasto por cada presente das mães será de até R$ 158,00. Ainda segundo a pesquisa, os produtos eleitos para a compra são roupas e perfume, seguido por sapatos/bolsas. Joias, relógios e flores são as últimas opções.